'الشيوخ' يصادق على تولر سفيرا في بغداد

وطلبت الولايات المتحدة امس الاول الأربعاء من موظفيها غير الأساسيين مغادرة سفارتها في بغداد بسبب تهديد "وشيك" من فصائل عراقية مرتبطة بإيران.
وتولر هو سفير الولايات المتحدة في اليمن منذ 2014 وكان سفيرا سابقا لدى الكويت كما سبق له العمل بسفارات واشنطن في القاهرة وبغداد والكويت والرياض.
وسبق لتولر كذلك العمل في وزارة الخارجية كنائب مدير لمكتب شمال الخليج ومسؤولا بمكتب مصر.
ويحمل السفير الجديد للعراق شهادة البكالوريوس من جامعة بريغام يانغ والماجستير من جامعة هارفارد، وحاصل على جائزة SIA المخابراتية وجائزتين فخريتين رئاسيتين، وجائزة "بيكر ويلكنز" من وزارة الخارجية لمنصب نائب رئيس البعثة، كما يجيد اللغة العربية.
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