بموجب الاتفاق مع عبد المهدي.. ايران تبدأ بتنظيف شط العرب

واضاف، أنه "سيتم الاتفاق مع العراق على تنظيف النهر في اطار اتفاقية الجزائر 1975 الامر الذي يتطلب افتتاح مكتب للتعاون المشترك وسيتم في اطار هذا المكتب القيام بجميع عمليات التنظيف والسلامة وتوجيه السفن وباقي القضايا".
وأضاف، "بموجب اتفاق رئيس الجمهورية ورئيس وزراء العراق فإن بدء العمليات سيكون بعد شهر رمضان المبارك"، مؤكدا ان "جميع اجهزة ومعدات مؤسسة الموانىء مستعدة لتبدأ عمليات التنظيف مباشرة عقب افتتاح المكتب المشترك".
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في 6 نيسان 2019، عن اتفاق العراق وإيران على "تجريف" مياه شط العرب "اروند".
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