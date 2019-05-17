فيما أكد مدير المكتب السياسي لعصائب أهل الحق ليث العذاري، أن ذلك يندرج في إطار "الحرب النفسية"، وسط التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران.
و أمرت الخارجية الأميركية، اول امس الاربعاء، موظفي حكومة بلادها غير الأساسيين في العراق بالمغادرة، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي مخاوفه من تهديدات وشيكة لقواته هناك.
واستبعد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة، وقال إنهما لا تريدان ذلك، مؤكدا أن هناك مؤشرات من الجانبين على أن الأمور ستنتهي على خير.
وكشف رئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي" الكاتب البريطاني ديفد هيرست أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فاجأ عبد المهدي خلال زيارته غير المعلنة الأخيرة لبغداد، وطلب منه إبلاغ الإيرانيين بأن الرئيس دونالد ترامب ليس متحمسا لحرب ضدهم، وكل ما يريده هو إبرام اتفاق نووي جديد يحمل اسمه.
كانت هذه تفاصيل خبر فصيلان من الحشد الشعبي: تحذيرات أميركا حرب نفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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