الوضع لايبشر بخير.. نائب يحذر من تدني المشاركة بالانتخابات المحلية

وقال قصي عباس الشبكي في حديث لـ الخليج 365، ان "الشعب العراقي عاقب السياسيين بالانتخابات البرلمانية الاخيرة حين كانت نسبة المشاركة في الانتخابات متدنية جدا، وكان هناك عزوفا في المشاركة نتيجة احباط الشارع من الطبقة السياسية"، مبينا ان "الحكومة والبرلمان الحاليين عليهما عبء كبير لتقديم اعلى مستويات الخدمة للمواطن بغية اعادة ثقته".



واضاف الشبكي، ان "الوضع العام الحالي والاداء، لايبشر بخير ويجعلنا لانتفاءل بمشاركة كبيرة بانتخابات مجالس المحافظات المقبلة في ظل الصراعات وعدم استكمال الكابينة الحكومية واللجان البرلمانية ناهيك عن ضعف الخدمات وعدم تحقيق شئ فعلي من البرنامج الحكومي"، لافتا الى ان "الوضع ان استمر بشكله الحالي من تلكؤ في تقديم الخدمات، فلا نتوقع ان يكون هنالك اي رغبة لدى الشارع للذهاب الى صناديق الانتخابات".



واكد الشبكي، على اهمية ان "يضع مجلس النواب والحكومة خطة استثنائية في مجال تقديم الخدمات وتشريع القوانين التي ينتظرها المواطن"، وان يكون هنالك نتائج ملموسة على الاض قبل موعد الانتخابات، والا فان النتائج لن تكون افضل من الانتخابات الاخيرة بل ربما اسؤأ ونسبة المشاركة قد تكون اكثر انخفاضا".

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