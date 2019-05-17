بريطانيا ترفع مستوى التهديد في الخليج

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قالت مصادر بريطانية إن المملكة المتحدة رفعت مستوى التهديد للعاملين في العراق بسبب "الخطر المتزايد من إيران"، كما أنها وضعت موظفيها وعائلاتهم في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر في حالة تأهب متزايدة.

وقالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، يوم الخميس، إنه يبدو أن تقييم المملكة المتحدة يشبه ما تعلنه الولايات المتحدة بوجود تهديد متزايد وسط تصاعد التوترات بين إدارة دونالد ترمب وطهران.

ونقلت القناة عن مصدر في (وايتهول) وهو مقر الحكومة قوله إن بريطانيا تعتقد أن هناك احتمالا متزايدا بأن تتخذ إيران أو وكلاؤها عملاً ضد المصالح البريطانية أو الأميركية أو غيرها من المصالح المتحالفة معها في المنطقة بطريقة يمكن إنكارها بشكل معقول لتجنب اندلاع حرب شاملة.

وقال المصدر إن الأهداف ستكون على الأرجح لينة مثل البنية التحتية للنفط أو أهداف مدنية أخرى.

تصريحات غيكا

وكانت وسائل إعلام اعتبرت أن تصريحات اللواء كريس غيكا ، الضابط العسكري البريطاني الأعلى في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في العراق وسوريا ، يوم الثلاثاء علامة على وجود خلاف بين تقييم تهديدات المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن إيران.

لكن المصدر البريطاني المطلع أبلغ (سكاي نيوز) أن اللواء غيكا كان على دراية بالمخاطر الأمنية المتزايدة حيث رأى عددًا من تقارير المخابرات التي تحدد الموقف.

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وقال المصدر إنه عندما طُلب منه التعليق في مؤتمر صحفي، لم يكن يعلم ما إذا كان قد أُذن له بالكشف عن هذه المعلومات، ولهذا السبب قام بدلاً من ذلك بنبرة أكثر حذراً.

وعلى صلة بالتطورات، نقلت (سكاي نيوز) عن مصادر بريطانية قولها إن الخطر الأمني ​​المتزايد ينتشر خارج العراق ، حيث وضع المسؤولون البريطانيون وعدد من المدنيين الذين يعملون في قطاعات مثل صناعة النفط في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت في حالة تأهب قصوى بسبب التهديد الإيراني.

طوارىء

وقالت مصادر إن خطط الطوارئ في حال قررت المملكة المتحدة أن عليها إزالة أفراد من كل أو أي من هذه الدول قد تم تفعيلها "على الرغم من أن هذا لا يتم إلا في مرحلة مبكرة للغاية وهو في الوقت الحالي احتياطي في حالة تصاعد الأزمة".

وفي أحد الأمثلة على ذلك، فقد تم نصيحة العائلات البريطانية الموجودة في الكويت بعدم قضاء أيام عطلة نهاية الأسبوع في المناطق النائية بسبب الخطر المتزايد.

يذكر أن وحدة الادارة المعنية بالشؤون الإيرانية التابعة لوزارة الخارجية والكومنولث البريطانية في "وضع الأزمة الكاملة" بسبب التهديد المتزايد من إيران ورد الولايات المتحدة على التهديد، بتحريكها مجموعة بحرية مهمة من بينها حاملة الطائرات (إبراهام لينكون) وقاذفات بي 52 ونظام دفاع صاروخي (باتريوت)إلى منطقة الخليج.

جهود دبلوماسية

وفي حين قالت قناة سكاي نيوز Sky News إن مجلس الأمن القومي التابع للحكومة قد ناقش موضوع إيران يوم الثلاثاء باعتباره "موضوعًا ساخنًا"، فإن بريطانيا تبذل جهودًا دبلوماسية كثيرة وراء الكواليس لمحاولة حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران بسلام.

وقالت إن جيريمي هنت، وزير الخارجية ، أجرى مساء الأربعاء محادثة عبر الهاتف مع نظيره العماني، حيث تتمتع عمان بعلاقات جيدة مع إيران. وقال مصدر في (وايتهول) إن الوزيرين تبادلا التطورات القائمة في المنطقة.

وأضاف المصدر إن وزير الخارجية حث سلطنة عمان على استخدام نفوذها للضغط على إيران من أجل التهدئة. وأكد المصدر "كلنا نريد تجنب التصعيد."، ورفضت وزارتا الخارجية والدفاع التعليق على مثل هذه المحادثة الهاتفية.