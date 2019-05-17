اصابة شيخ عشيرة بهجوم مسلح ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه احد شيوخ العشائر لدى مروره في شارع السعدون وسط بغداد، ما ادى الى اصابته بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

