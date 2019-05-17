استهداف منزل مدير دائرة ماء البصرة بعبوة ناسفة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت قرب منزل مدير ماء البصرة في دور الصحة بالمحافظة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا بملابساته".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا بملابساته".
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