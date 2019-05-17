الجبوري يحمل شخصية بمكتب العبادي مسؤولية الفساد في المنافذ الحدودية

وقال الجبوري في حديث لبرنامج "حق الرد"، الذي تبثه قناة السومرية،إن "احد القضاة اقسم لي بأنه تم الضغط عليه لتوريطي في احدى القضايا من قبل مسؤول المتابعة في مكتب العبادي، والذي يدعى عبد الرزاق اليعقوبي المسؤول على فساد المنافذ الحدودية والذي يعمل تحت امرة نوفل ابو الشون"، مبينا أن "اليعقوبي ما زال يعمل حاليا في نفس المكان ولديه موكب اكبر من موكب وزير المالية على الرغم من كونه موظف".واوضح الجبوري أن "المنافذ الحدودية فيها فساد كبير"، مشيرا الى ان "ما يدخل العراق من الايرادات الحقيقة تبلغ 6% فقط، في حين تذهب 94% هدرا بين فساد وهدر وسرقة وبين لا اهتمام".

واكد الجبوري ان "الامر لو كان بيده لتمت احالة هذه المنافذ الحدودية للاستثمار على شركات عالمية تقوم بتوفير البنى التحتية والخدمات المتكاملة فيها، وتكوين منظومة الكترونية للجباية ونأتي بموظفين لمتابعة عملها ومحاسبتها في حال حدوث اي خطا"، مبينا ان "اغلب من يعمل في المنافذ الحدودية حاليا لا يهتمون ولا يعترفون بها او مراقبتها لان لديهم ارتباطات بجهات ووزارة عدة وبالتالي فأن ارتباطاتهم تكون فنية وليس اداري".

