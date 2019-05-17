واوضح الجبوري أن "المنافذ الحدودية فيها فساد كبير"، مشيرا الى ان "ما يدخل العراق من الايرادات الحقيقة تبلغ 6% فقط، في حين تذهب 94% هدرا بين فساد وهدر وسرقة وبين لا اهتمام".
واكد الجبوري ان "الامر لو كان بيده لتمت احالة هذه المنافذ الحدودية للاستثمار على شركات عالمية تقوم بتوفير البنى التحتية والخدمات المتكاملة فيها، وتكوين منظومة الكترونية للجباية ونأتي بموظفين لمتابعة عملها ومحاسبتها في حال حدوث اي خطا"، مبينا ان "اغلب من يعمل في المنافذ الحدودية حاليا لا يهتمون ولا يعترفون بها او مراقبتها لان لديهم ارتباطات بجهات ووزارة عدة وبالتالي فأن ارتباطاتهم تكون فنية وليس اداري".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبوري يحمل شخصية بمكتب العبادي مسؤولية الفساد في المنافذ الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.