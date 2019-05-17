انتحار رجل وزوجته شنقا في نينوى

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "امرأة انتحرت مساء اليوم شنقا داخل منزلها ي منطقة الموصل الجديدة في نينوى"، مبينا ان "زوجها انتحر بعد ذلك بنفس الاسلوب".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت الحادث ونقلت الجثتين الى الطب العدلي".



يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.