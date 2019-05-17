النصر يتوج بطلاً للدوري السعودي

وأقيمت المباراة اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لموسم 2018-2019.

وسجل هدفي النصر المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقتين 26 و57 من عمر المباراة، ليرفع رصيده في صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي إلى 34 هدفًا.



وأحرز هدف الباطن الوحيد في المباراة اللاعب زياد العونلي في الدقيقة 53 من زمن اللقاء.

ورفع النصر رصيده إلى 70 نقطة ليعلن نفسه بطلًا للدوري السعودي بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، والذي انتصر اليوم على الشباب بثلاثية مقابل هدفين في إطار نفس الجولة.

