الجبوري: لو كان الامر بيدي لكلفت العامري برئاسة تحالف البناء

وقال الجبوري في حديث لبرنامج "حق الرد"، الذي تبثه قناة السومرية إن "الامر لو كان الامر بيدي لكلفت (رئيس تحالف الفتح) هادي العامري لرئاسة تحالف البناء،لأنه كان النواة في احتواء الاخرين"، مشيرا الى أن "رئاسة الوزراء كانت من استحقاقه وتنازل عنها وهو قريب من الجميع" .واشار الجبوري الى ان "هناك بعض الكتل ومنها جزء من تحالف المحور التي انضمت الى تحالف البناء استخدمته كجسر للوصول الى غايتها ومصالحها وتركته،فالكثير منهم لا يلتزمون بقرارات تحالف البناء الذي كنا نتمناه".

ويتألف تحالف "البناء" من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وكتل سنية أخرى.

