وقال الجبوري في حديث لبرنامج "حق الرد"، الذي تبثه قناة السومرية، إن "كتلتي ارادة والكفاءات تحركتا على كافة الكتل للاستماع على المشروع الوطني لكل كتلة"، مبينا ان "الكتلة كانت قريبة ووصولنا لمراحل متقدمة للتحالف مع كتلة النصر".
وأضاف "ما سمعناه شيء والتطبيق كان شيءآخر، حيث اننا كروساء كتل يجب ان نتعامل مع رؤساء كتل اي مع العبادي لانه سيكون هناك وعود وخطوات مقبلة وامور مهمة ستكون بين الطرفين"، لافتا الى ان "العبادي اعتذر لانشغاله وكلف مدير مكتبه نوفل وجلسنا معه مرتين، الا ان الاخير اعتذر ايضا وكلف مدير مكتبه حسنين ابو فدك للتفاوض وهو امر غير صحيح بان نتعامل مع موظف على امور سياسية ومشروع وطني".
واعتبر الجبوري أن "احتواء خميس الخنجر افضل من ابعاده"، مشيرا الى ان "التهم الموجهة اليه قد اسقطها القضاء وتم ادخاله للمشاركة في الانتخابات".
وأضاف "ما سمعناه شيء والتطبيق كان شيءآخر، حيث اننا كروساء كتل يجب ان نتعامل مع رؤساء كتل اي مع العبادي لانه سيكون هناك وعود وخطوات مقبلة وامور مهمة ستكون بين الطرفين"، لافتا الى ان "العبادي اعتذر لانشغاله وكلف مدير مكتبه نوفل وجلسنا معه مرتين، الا ان الاخير اعتذر ايضا وكلف مدير مكتبه حسنين ابو فدك للتفاوض وهو امر غير صحيح بان نتعامل مع موظف على امور سياسية ومشروع وطني".
واعتبر الجبوري أن "احتواء خميس الخنجر افضل من ابعاده"، مشيرا الى ان "التهم الموجهة اليه قد اسقطها القضاء وتم ادخاله للمشاركة في الانتخابات".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبوري يكشف سبب انسحابه من النصر ويؤكد ضرورة احتواء الخنجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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