الصدر يغرد عن التعد على الاخرين والحريات العامة

كتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تغريدة على موقع تويتر عن التعد على الاخرين والحريات العامة. وقال السيد الصدر في تغريدة حول الذنب التاسع، لقد تحول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى تعد على الاخرين وحرياتهم العامة اضافة الى عدم تطبيق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على نفسه قبل الاخرين

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