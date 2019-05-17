نفط ميسان يفرض التعادل على الشرطة في ممتاز الكرة

اصحاب الارض، انتظروا 12 دقيقة فقط، ليتمكنوا من تسجيل الهدف الاول في المباراة عن طريق المحترف الايراني مهدي داغاغليه.

وفي الدقيقة 46، نجح هداف الدوري الممتاز علاء عبد الزهرة من تسجيل هدف التعادل، مستفيداً من ركلة الجزاء التي منحها الحكم مهند قاسم.



الشرطة، بلغ النقطة 67 معززاً موقعه في صدارة الترتيب، فيما وصل نفط ميسان، الى النقطة 40 في المركز الخامس.