هاتريك عمر المنصوري ينقذ الزوراء من الخسارة امام نفط الوسط بالدوري الممتاز

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2019-05-16 | 22:49
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انقذ المحترف المغربي عمر المنصوري، فريقه الزوراء من خسارة محققة امام نفط الوسط، في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي 3-3 على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
عندليب الفرات، بدأ بالتسجيل في الدقيقة 27 عن طريق سجاد جاسم، ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة 36 عن طريق محمد قاسم، قبل ان يقلص عمر المنصوري النتيجة الى هدف بتسجيله اول اهداف النوارس في الدقيقة 50 من علامة الجزاء، لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني، استطاع المنصوري ان يسجل التعادل للنوارس في الدقيقة 36، لكن عندليب الفرات عاد ليتقدم مجدداً بتسجيله الهدف الثالث عن طريق اللاعب محمد صالح في الدقيقة 65، إلا إن المنصوري كان في يومه واستطاع ان ينقذ فريقه من خسارة محققة بعدما سجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 90.
وفي الشوط الثاني، استطاع المنصوري ان يسجل التعادل للنوارس في الدقيقة 36، لكن عندليب الفرات عاد ليتقدم مجدداً بتسجيله الهدف الثالث عن طريق اللاعب محمد صالح في الدقيقة 65، إلا إن المنصوري كان في يومه واستطاع ان ينقذ فريقه من خسارة محققة بعدما سجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 90.
التعادل اوصل الزوراء الى النقطة 45 في المركز الرابع، فيما بلغ نفط الوسط، النقطة 39 في المركز السادس.
المحرر: محمد خليل
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