اندلاع حريق في فندق وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، اليوم، في احد الفنادق بمنطقة الكرادة خارج وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وباشرت في مكافحته وإخراج العوائل المحاصرة داخل الفندق".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.