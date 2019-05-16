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فرق الدفاع المدني تخمد حريقا داخل كرفان في جوازات الكرادة

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني اخمد حريقا اندلع داخل كرفان في جوازات الكرادة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحريق لم يسفر عن اية اصابات بشرية تذكر".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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