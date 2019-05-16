فرق الدفاع المدني تخمد حريقا داخل كرفان في جوازات الكرادة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني اخمد حريقا اندلع داخل كرفان في جوازات الكرادة".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحريق لم يسفر عن اية اصابات بشرية تذكر".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

