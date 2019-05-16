ولم يكشف برشلونة عن مدة غياب تير شتيجن، حيث أوضح النادي أن موعد عودته للمشاركة بصورة طبيعية سيتوقف على تطور حالته.
وتأتي إصابة تير شتيجن في ظل استعدادات البارسا لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.
وسيخوض برشلونة مباراته أمام فالنسيا يوم 25 من شهر آيار الجاري.
الجدير بالذكر أن عثمان ديمبلي ولويس سواريز لن يشاركا في تلك المباراة للإصابة.
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat)
[❗ ÚLTIMA HORA]— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 16, 2019
Ter Stegen té unes molèsties al genoll de la cama dreta. El jugador és baixa i l’evolució en marcarà la seva disponibilitat pic.twitter.com/UolB5xgsOz
كانت هذه تفاصيل خبر في بيان رسمي.. برشلونة يعلن اصابة شتيجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.