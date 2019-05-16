في بيان رسمي.. برشلونة يعلن اصابة شتيجن

وذكر برشلونة في بيانه، أن "تير شتيجن يعاني من إنزعاج في ركبة ساقه اليمنى".

ولم يكشف برشلونة عن مدة غياب تير شتيجن، حيث أوضح النادي أن موعد عودته للمشاركة بصورة طبيعية سيتوقف على تطور حالته.

وتأتي إصابة تير شتيجن في ظل استعدادات البارسا لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.



وسيخوض برشلونة مباراته أمام فالنسيا يوم 25 من شهر آيار الجاري.

الجدير بالذكر أن عثمان ديمبلي ولويس سواريز لن يشاركا في تلك المباراة للإصابة.

— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat)