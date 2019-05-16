رئيسة البرلمان الأميركي: ترامب لا يملك تفويضا من الكونغرس بشن حرب على إيران

ونقل موقع "الجزيرة نت" في خبر عاجل عن بيلوسي قولها إن "ترامب لا يملك تفويضا من الكونغرس بشن حرب على إيران".
ووجهت الولايات المتحدة، امس الاربعاء، موظفي حكومتها غير الأساسيين بمغادرة العراق وذلك بعد أن أبدت مخاوفها مرارا إزاء تهديدات من قوى تدعمها إيران.
ووجهت الولايات المتحدة، امس الاربعاء، موظفي حكومتها غير الأساسيين بمغادرة العراق وذلك بعد أن أبدت مخاوفها مرارا إزاء تهديدات من قوى تدعمها إيران.
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