وأضافت لاسيكو، أن "متوسط حجم الصف المدرسي في معظم المدارس الحكومية هو 60 طالباً لكل معلم واحد، كما أن تعدد الدوام المدرسي في المدرسة الواحدة يعني خفض عدد ساعات اليوم الدراسي إلى ثلاث ساعات من التعلم فقط قبل خروج الطلبة من المبنى لاستقبال طلبة الدوام المدرسي التالي، فأن من الواضح انه في ظل هذه الظروف، يعاني الأطفال من أجل التعليم والعديد منهم يترك الدراسة".
وتابعت، أن "المسح الذي أجري مؤخراً بدعمٍ من اليونيسف أظهر ان 54 في المائة من أطفال الأسر الفقيرة لا يكملون المرحلة الثانوية وان العديد منهم ينتهي بهم المطاف في سوق العمل غير الرسمي، ويتعرضون للإيذاء وسوء المعاملة والاستغلال"، لافتة الى أن "توجه الحكومة العراقية نحو اللامركزية، بهدف تحويل السلطات السياسية والادارية من الحكومة المركزية للمحافظات، يتيح الفرصة للمجتمعات المحلية للمشاركة في حل قضاياهم، بما في ذلك تحسين نوعية التعليم لأطفالهم".
كانت هذه تفاصيل خبر اليونسيف: نصف المدارس الحكومية في العراق بحاجة لتأهيل و54٪ من الفقراء لايكملون الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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