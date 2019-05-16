انتشال جثة جندي من مشروع ماء في صلاح الدين

وقالت مديرية نجدة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حسب اوامر قيادة عمليات بغداد والاستعانة بغواصي نجدة بغداد تم توجيه دوريات نجدة بغداد النهرية مع مفرزة الغواصين الى محافظة صلاح الدين لوجود جثة غريق ضمن منطقة النباتي داخل مشروع ماء".
وأضافت المديرية أنه "تم التفتيش وانتشال جثة منسوب في الجيش العراقي واتخذت الاجراءات الاصولية".
وأضافت المديرية أنه "تم التفتيش وانتشال جثة منسوب في الجيش العراقي واتخذت الاجراءات الاصولية".
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