مجلس النجف يكلف المحافظ بترشيح ثلاثة اسماء لاختيار قائد للشرطة

واضاف المجلس، ان "من هذه القرارات، تحميل قائد شرطة النجف الاشرف وكافة القيادات والاجهزة الامنية لاسيما الدفاع المدني مسؤولية الاحداث المؤسفة التي حصلت في المحافظة يوم امس" .
واضاف المجلس، أنه "تقرر ان يكلف المحافظ بارسال وترشيح ثلاثة اسماء لاختيار قائد شرطة وخلال مدة اقصاها ثلاثة ايام"، لافتا الى انه "من ضمن القرارات الاخرى هي ان يتحمل المحافظ مراقبة الوضع الامني في المحافظة وحماية كافة الممتلكات العامة والخاصة وضبط امن النجف".
وتابع المجلس، أن "الجبوري اكد انه في ختام الجلسة ان مجلس المحافظة سيعقد جلسة لاختيار قائد شرطة جديد للمحافظة يوم الاحد المقبل".
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