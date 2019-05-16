الكرخ يهزم الطلبة في مباراة ركلات الجزاء المثيرة للجدل

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2019-05-16 | 16:56
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حقق فريق الكرخ فوزاً مهماً بتغلبه على ضيفه الطلبة 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الكرخ ضمن لقاءات الاسبوع الثامن من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وفي الشوط الثاني، سنحت للانيق فرصة تعديل النتيجة بعدما احتسب حكم المباراة يوسف سعيد ركلة جزاء اخرى مثيرة للجدل، لكن مروان حسين تفنن في اضاعتها، لتنتهي المواجهة بفوز الكناري على الانيق.
الفوز منح الكرخ ثلاث نقاط عزز موقعه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، فيما اوقفت الخسارة رصيد الطلبة عند النقطة 33 في المركز الثامن.
وفي بقية المباريات، تغلب الديوانية على السماوة 3-1، وفاز الكهرباء على امانة بغداد 1-0.
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