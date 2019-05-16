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الكرخ يهزم الطلبة في مباراة ركلات الجزاء المثيرة للجدل

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2019-05-16 | 16:56

الكرخ يهزم الطلبة في مباراة ركلات الجزاء المثيرة للجدل

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حقق فريق الكرخ فوزاً مهماً بتغلبه على ضيفه الطلبة 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الكرخ ضمن لقاءات الاسبوع الثامن من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ميثم جبار افتتح التسجيل للكرخ في الدقيقة 20، قبل ان يعدل الانيق عن طريق مروان حسين في الدقيقة 35، ليعود الكرخ ويسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة الخامسة من الوقت المضاف للشوط الاول عن طريق اللاعب حسين جبار.

وفي الشوط الثاني، سنحت للانيق فرصة تعديل النتيجة بعدما احتسب حكم المباراة يوسف سعيد ركلة جزاء اخرى مثيرة للجدل، لكن مروان حسين تفنن في اضاعتها، لتنتهي المواجهة بفوز الكناري على الانيق.

الفوز منح الكرخ ثلاث نقاط عزز موقعه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، فيما اوقفت الخسارة رصيد الطلبة عند النقطة 33 في المركز الثامن.

وفي بقية المباريات، تغلب الديوانية على السماوة 3-1، وفاز الكهرباء على امانة بغداد 1-0.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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