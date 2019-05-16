الكرخ يهزم الطلبة في مباراة ركلات الجزاء المثيرة للجدل

ميثم جبار افتتح التسجيل للكرخ في الدقيقة 20، قبل ان يعدل الانيق عن طريق مروان حسين في الدقيقة 35، ليعود الكرخ ويسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة الخامسة من الوقت المضاف للشوط الاول عن طريق اللاعب حسين جبار.وفي الشوط الثاني، سنحت للانيق فرصة تعديل النتيجة بعدما احتسب حكم المباراة يوسف سعيد ركلة جزاء اخرى مثيرة للجدل، لكن مروان حسين تفنن في اضاعتها، لتنتهي المواجهة بفوز الكناري على الانيق.

الفوز منح الكرخ ثلاث نقاط عزز موقعه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، فيما اوقفت الخسارة رصيد الطلبة عند النقطة 33 في المركز الثامن.

وفي بقية المباريات، تغلب الديوانية على السماوة 3-1، وفاز الكهرباء على امانة بغداد 1-0.