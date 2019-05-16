وقال المرياني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "إلى سماحة الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر أعزه الله.. سيدي بعد قراءة بيانكم الأخير حول تقديم الاستقالة وعدم تمثيلكم آل الصدر..فأني أعلن استقالتي من كافة مفاصل التيار الصدري، ولا أمثلكم بأي شيء وعلى كافة الأصعدة".
وأضاف المرياني: "الأوامر التي تصدر منكم أو من يمثلكم فهي غير سارية المفعول اتجاهي.. اتبعتكم لا لأجل منصب أو جاه أو رفعة أو راتب أو منحة، وأضع روحي على راحتي، موطن للشهادةِ نفسي في سبيل الله وهذا الخط، وما استقالتي هذه الا دليل على عدم تمسكي بالمناصب والأمور الدنيوية والمنافع المالية الموجودة في داخل التيار كما تقولون".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي سابق في سرايا السلام يعلن استقالته من التيار الصدري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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