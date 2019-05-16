قيادي سابق في سرايا السلام يعلن استقالته من التيار الصدري

يشار إلى ان "المعاونية الجهادية لسرايا السلام" قررت، في الثالث من شهر تشرين الثاني الماضي، "طرد" المرياني من السرايا.

وقال المرياني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "إلى سماحة الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر أعزه الله.. سيدي بعد قراءة بيانكم الأخير حول تقديم الاستقالة وعدم تمثيلكم آل الصدر..فأني أعلن استقالتي من كافة مفاصل التيار الصدري، ولا أمثلكم بأي شيء وعلى كافة الأصعدة".



وأضاف المرياني: "الأوامر التي تصدر منكم أو من يمثلكم فهي غير سارية المفعول اتجاهي.. اتبعتكم لا لأجل منصب أو جاه أو رفعة أو راتب أو منحة، وأضع روحي على راحتي، موطن للشهادةِ نفسي في سبيل الله وهذا الخط، وما استقالتي هذه الا دليل على عدم تمسكي بالمناصب والأمور الدنيوية والمنافع المالية الموجودة في داخل التيار كما تقولون".