نائب: التحشيد الأميركي مجرد استعراض قوى لابتزاز قادة دول الخليج

وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التحركات والتحشيد العسكري الأميركي بالمنطقة هي مجرد استعراض قوى من أجل ابتزاز قادة دول الخليج تحت ذريعة حمايتهم".

وأشار إلى أن "ترامب لن يجرؤ على ضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو شن حرب عسكرية لأنه يعيش تحت عقلية التاجر ورجل الأعمال، وما يقوم به من خلال إرسال حملاته العسكرية هو للضغط على دول المنطقة لجمع الأموال وابتزازهم لا أكثر".



وأضاف، أن "الرئيس الأميركي يدرك جيداً أن الحرب مع الجمهورية الإسلامية خطوة خاسرة بالنسبة له لذلك هو يقوم باستعراضات عسكرية وإعلامية من أجل شغل الرأي العام وتسليط الأضواء على ما يقوم به من استعراضات عسكرية بالمنطقة".

وتابع، أن "العقوبات التي تفرضها أميركا على الدول التي تتعامل مع الجمهورية الإسلامية هو أمر غير مقبول خصوصاً وأن المتضرر الأكبر هو العراق لذلك يجب على الحكومة العراقية أن تحدد موقفها وأن لا تنصاع للتهديدات الأميركية على اعتبار أنها المتضرر الأكبر".