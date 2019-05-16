ظريف: إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها ستدافع بقوة

وقال ظريف في تصريح صحفي، فور وصوله إلى طوكيو، صباح اليوم الخميس: "بعد إجراءات أمريكا المثيرة للأزمات من الضروري أن تجري مشاورات مع الدول الهامة والشركاء الهامين للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أنه يزور طوكيو "بدعوة من وزير الخارجية الياباني، الذي يرغب بإجراء مباحثات ثنائية في هذا المجال".

