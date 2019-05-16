صفحة صالح العراقي: لا داعي للإعتصام وشكرا لمن التزم بالسلمية

وجاء في توجيه مقتضب نشرت عبر الصفحة المقربة من الصدر، على موقع التواصل فيسبوك، مانصه "قال لي قائدي ... لا داعي للإعتصام فهذا شهر الصيام ، ولا داعي للتظاهر فماعاد للفساد مجال للتفاخر ,, شكرا لمن التزم بالسلمية".وتابعت بالقول "وإن عادوا عدنا .. وسننتصر مرة أخرى ".

وتظاهر العشرات من اتباع التيار الصدري في النجف، مساء الاربعاء، امام مول في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما سفر عن قتلى واصابات، كما تظاهر المئات من اتباع التيار، في مدينة كربلاء امام شركة للمقاولات وقاموا باغلاق ابوابها، وايضا تظاهر العشرات من اتباع التيار في مدينة الحلة ببابل، ضد الشخصيات التي استبعدها الصدر من التيار.