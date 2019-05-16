مالك مول البشير بالنجف: متظاهرون هاجموا المول واصابوا اثنين من العاملين

وقال الكرعاوي في حديث لـ الخليج 365، ان "عددا من المتظاهرين هاجموا مول البشير في النجف، واصابوا اثنين من العاملين فيه".

واضاف ان "المصابين محاصرين داخل المول ولا يستطيعان الخروج لنقلهما الى المستشفى للعلاج"، محملا "الحكومة مسؤولية حماية الاملاك والارواح في النجف".



وتظاهر العشرات من المواطنين في النجف، اليوم الاربعاء، امام مول في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما ادى الى مقتل شخص واصابة اخرين بجروح.

وتظاهر المئات من اتباع التيار الصدري، اليوم الاربعاء، في كربلاء امام شركة للمقاولات وقاموا باغلاق ابوابها.

كما تظاهر العشرات من اتباع التيار في الحلة، ضد الشخصيات التي استبعدها الصدر من التيار.



ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اول امس الاثنين، بتشكيل لجنة لجمع معلومات عن الصدريين العاملين بمشاريع تجارية حكومية، فيما خاطبهم بالقول "ما عدت اتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد وخروجكم عن نهجه".