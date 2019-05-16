تظاهرات في واسط ضد المستبعدين من التيار الصدري

وقال شهود عيان ان "المئات من اتباع التيار الصدري تظاهروا امام مجمع دمشق الطبي في واسط، وامام منزل نائب المحافظ عادل الزركاني، ضد المستبعدين من التيار الصدري".

واضافوا ان "هناك انباء عن اصابة اثنين من المتظاهرين"، مشيرين الى ان "المتظاهرين رفعوا شعار (شلع قلع كلكم حرامية)".



وشهدت محافظات كربلاء والنجف وبابل تظاهرات لاتباع التيار الصدري، احتجاجا على الشخصيات التي استبعدها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من التيار، وطالبوا بمحاسبة هؤلاء وتقديمهم للقضاء.