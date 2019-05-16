حرق مول البشير في النجف 'صور'

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واضاف ان قوة امنية طوقت المكان، واتخذت اجراءات امنية مشددة.
وتظاهر العشرات من المواطنين في النجف، اليوم الاربعاء، امام مول البشير في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما اطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما ادى الى مقتل شخص واصابة اخرين بجروح.
واكد صاحب مول البشير في النجف جواد الكرعاوي (ابو اكثم)، الاربعاء، ان عدد من المتظاهرين هاجموا المول في المحافظة، محملا الحكومة مسؤولية حماية الاملاك والارواح في النجف.
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