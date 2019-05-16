العلوي: لو كان القرار بيدي لحظرت حزب الدعوة

وقال العلوي خلال حديثه لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه فضائية السومرية ان "كل حكومة تتشكل يعتبرها نوري المالكي بانها ضرته"، واصفا المالكي بـ"جرية السياسة". واضاف "لو كانت صاحب قرار لحظرت حزب الدعوة"، مشيرا الى ان "الحزب الدعوة اسلامي وقدم شهداء، ويؤيد ايران".



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