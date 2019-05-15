وزير الصحة اللبناني يكشف عن مباحثات لتصدير الدواء اللبناني للعراق

ونقل موقع لبنان 24 خبرا مفاده ان "وزير الصحة العامة جميل جبق عقد إجتماعاً مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة بحضور رئيسة نقابة أصحاب مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم وعدد من أعضاء النقابة والمستشار الإعلامي لوزير الصحة محمد عياد".وأكد الوزير جبق، بحسب الموقع، "خلال الإجتماع على سعيه لتصدير الدواء اللبناني إلى عدد من الدول ومنها العراق"، مشيرا الى أنه "يجري البحث في هذا الشأن مع وزير الصحة العراقي في انتظار استكمال الإتفاق".

وشدد جبق، "على أهمية حماية أدوية الجينيريك المصنّعة في لبنان في مقابل أدوية البراند المستوردة، بالإضافة إلى دعمو المصانع القائمة وتسهيل إقامة مصانع جديدة بمواصفات عالية".