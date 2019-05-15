السفارة الاميركية في لبنان تحذر مواطنيها من 'التوترات المتصاعدة' في المنطقة

ونقل موقع "لبنان 24" عن السفارة تحذيرها "جميع المواطنين الأميركيين من التوترات المتصاعدة في المنطقة، وتمنت عليهم الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والوعي".

ونصحت السفارة بـ"اتخاذ إجراءات البقاء بعيدا عن الأنظار والحذر من ما يدور في محيطكم والحفاظ على الامن الشخصي، فضلاً عن الإحتفاظ بوثائق السفر".

