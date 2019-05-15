ونقل موقع "لبنان 24" عن السفارة تحذيرها "جميع المواطنين الأميركيين من التوترات المتصاعدة في المنطقة، وتمنت عليهم الحفاظ على مستوى عال من اليقظة والوعي".
ونصحت السفارة بـ"اتخاذ إجراءات البقاء بعيدا عن الأنظار والحذر من ما يدور في محيطكم والحفاظ على الامن الشخصي، فضلاً عن الإحتفاظ بوثائق السفر".
ونصحت السفارة بـ"اتخاذ إجراءات البقاء بعيدا عن الأنظار والحذر من ما يدور في محيطكم والحفاظ على الامن الشخصي، فضلاً عن الإحتفاظ بوثائق السفر".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الاميركية في لبنان تحذر مواطنيها من 'التوترات المتصاعدة' في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.