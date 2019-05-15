وقالت السفارة في بيان مقتضب نقلته وكالة الانباء العراقية "واع" إن السفارة الهولندية في العراق مفتوحة وستبقى مفتوحة". يشار الى أن وكالة "رويترز" نقلت عن وكالة الأنباء الهولندية، إن "حكومة البلاد علقت عمل بعثتها في العراق التي تقدم المساعدة للسلطات المحلية لمواجهة التهديدات الأمنية".

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الهولندية في العراق: ابوابنا ستبقى مفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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