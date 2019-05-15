عبد المهدي يلتقي اردوغان في انقرة

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء التقى، اليوم، في انقرة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان".
وأضاف أن "الرئيس التركي أجرى استقبالاً رسمياً في القصر الرئاسي"، مبيناً أنه "في ختام مراسم الاستقبال الرسمية توجه رئيس مجلس الوزراء والرئيس التركي لعقد لقاء ثنائي" .
وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد اعلن، اليوم الاربعاء، أن الاخير توجه الى تركيا في زيارة رسمية بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف أن "الرئيس التركي أجرى استقبالاً رسمياً في القصر الرئاسي"، مبيناً أنه "في ختام مراسم الاستقبال الرسمية توجه رئيس مجلس الوزراء والرئيس التركي لعقد لقاء ثنائي" .
وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد اعلن، اليوم الاربعاء، أن الاخير توجه الى تركيا في زيارة رسمية بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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