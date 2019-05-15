سفير العراق لدى روسيا ينفى نية العراق شراء منظومة (اس-400) الصاروخية

وقال العذاري في اتصال هاتفي مع الخليج 365، إن "الاخبار التي تم تداولها من قبل بعض المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام بشأن نية العراق شراء منظرمة اس 400 المتطورة من ورسيا غير صحيحة".

وأوضح العذاري، "لاتوجد اي مباحثات بهذا الشأن وأن المؤتمر الصحفي الذي عقدناه اليوم في العاصمة الروسية موسكو لم نتطرق فيه الى نية العراق شراء هذه المنوظمة من الصواريخ، بل على العكس أجنا على سؤال احد الصحفيين بأن العراق لا توجد لديه صفقة حتى يتم مناقشتها".



يشار الى أن وكالة "روسيا اليوم" نقلت، اليوم، خبرا عاجلا مفاده أن "الحكومة العراقية قررت شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية".