وأوضح العذاري، "لاتوجد اي مباحثات بهذا الشأن وأن المؤتمر الصحفي الذي عقدناه اليوم في العاصمة الروسية موسكو لم نتطرق فيه الى نية العراق شراء هذه المنوظمة من الصواريخ، بل على العكس أجنا على سؤال احد الصحفيين بأن العراق لا توجد لديه صفقة حتى يتم مناقشتها".
يشار الى أن وكالة "روسيا اليوم" نقلت، اليوم، خبرا عاجلا مفاده أن "الحكومة العراقية قررت شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير العراق لدى روسيا ينفى نية العراق شراء منظومة (اس-400) الصاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.