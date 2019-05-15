عبد المهدي يتوجه الى تركيا

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي غادر بغداد بعد ظهر اليوم متوجها الى تركيا في زيارة عمل بناءً على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان".

واضاف ان "عبد المهدي سيلتقي بكبار المسؤولين الاتراك لبحث تطوير العلاقات وزيادة التعاون الاقتصادي والقضايا ذات الاهتمام المشترك".



ويضم الوفد الكبير المرافق لعبد المهدي، نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر النفط ونائب رئیس مجلس الوزراء وزیر المالیة، ووزراء التخطيط والتعاون الانمائي والتجارة والزراعة والصناعة والمعادن والموارد المائية والنقل والاتصالات، وعددا من رؤساء اللجان النيابية واعضاء بمجلس النواب، الى جانب الامین العام لمجلس الوزراء ومستشار الامن الوطني ورئيس هيئة الاستثمار الوطنية ورئيس هيئة المنافذ الحدودية وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين .ويختتم رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له زيارته الى تركيا منتصف هذه الليلة .