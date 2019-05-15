صالح يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر في السعودية

وأضاف البيان، أن صالح تسلم "دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور مؤتمر القمة الاسلامي الذي من المؤمل ان يعقد في مكة المكرمة نهاية الشهر الحالي".
وأكد صالح، بحسب البيان: "حرص العراق على انتهاج سياسة الانفتاح على دول الجوار، وبقية دول العالم عموماً، مشيداً بـ"ترسيخ أسس التعاون المتبادل بين العراق والسعودية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين".
من جانبه أكد العمري: "وقوف بلاده الى جانب العراق، وحرصها على توطيد العلاقات بين البلدين".
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