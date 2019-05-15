ابرز ملفات عبد المهدي في انقرة

وقال عضو اللجنة فرات التميمي في حديث لـ الخليج 365، ان "الاقبال خلال هذه الفترة لزيارة العراق والتعامل بالمثل من قبل العراق هي دليل واضح على ان العراق قد تعافى وعاد بقوة لوضعه الطبيعي كمحور مهم بالمنطقة"، مبينا ان "الرؤية الحكيمة للحكومة والرئاسات الثلاث جعلت من العراق منطلق لحلحة مشاكل المنطقة ونشر السلام بمنطقة الشرق الاوسط".واضاف التميمي، ان "الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء الى تركيا هي زيارة مهمة، ونعتقد ان هنالك عدة ملفات حيوية وستراتيجية سيتم مناقشتها بين البلدين"، لافتا الى ان "ملف المياه سيأخذ اولوية في التفاوض مع الجانب التركي خاصة ان لدينا مطالبات سابقة بضرورة ربط ملف المياه بالملف الاقتصادي على اعتبار ان حجم التبادل التجاري مع تركيا يتجاوز العشرة مليارات دولار سنويا مايزيد قوة المفاوض العراقي لفرض الشروط حول حصة العراق المائية".

ولفت التميمي، الى ان "ملف التواجد العسكري للقوات التركية وقوات حزب العمال الكردستاني داخل اراضينا سيكون ايضا ضمن الحوارات مع الجانب التركي، اضافة الى ملفات اخرى ترتبط بتطور الاوضاع السياسية بالمنطقة".

ومن المقرر ان يجري رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة رسمية الى تركيا اليوم الاربعاء 15 ايار 2019.

