ابرز ملفات عبد المهدي في انقرة

واضاف التميمي، ان "الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء الى تركيا هي زيارة مهمة، ونعتقد ان هنالك عدة ملفات حيوية وستراتيجية سيتم مناقشتها بين البلدين"، لافتا الى ان "ملف المياه سيأخذ اولوية في التفاوض مع الجانب التركي خاصة ان لدينا مطالبات سابقة بضرورة ربط ملف المياه بالملف الاقتصادي على اعتبار ان حجم التبادل التجاري مع تركيا يتجاوز العشرة مليارات دولار سنويا مايزيد قوة المفاوض العراقي لفرض الشروط حول حصة العراق المائية".
ولفت التميمي، الى ان "ملف التواجد العسكري للقوات التركية وقوات حزب العمال الكردستاني داخل اراضينا سيكون ايضا ضمن الحوارات مع الجانب التركي، اضافة الى ملفات اخرى ترتبط بتطور الاوضاع السياسية بالمنطقة".
ومن المقرر ان يجري رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة رسمية الى تركيا اليوم الاربعاء 15 ايار 2019.
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