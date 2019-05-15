قائممقام سنجار يرفض استقبال الاطفال من 'النسب الداعشي'

واوضح، ان "الاعراف والعادات والتقاليد الايزيديين، اعراف عشائرية محافظة ومغلقة على نفسها منذ الازل ولا تسمح بخرقها، تحت مظلة اي مبرر ان كان اجتماعي او انساني، اذ ان المجتمع الايزيدي حافظ على ديانته وعاداته وتقاليده الاجتماعية والثقافية منذ الاف السنين، ولا يسمح ان ياتي اليوم من يحاول تغييرها او التجاوز على ثوابتها من منطلقات انسانية او اجبارية".
واضاف، ان "المنظمات والمؤسسات الانسانية التي تتحدث عن هذا الامر، عليها ان تجد لهؤلاء الاطفال بيئة اخرى غير بيئتنا المحافظة، كأن تكون في الدول الاوربية التي تنتمي اليها المنظمات، او الدول التي ينتمي اليها الدواعش، لان اطفالهم ليسوا ايزيديين وان خرجوا من ارحام الاسيرات الايزيديات قسرا وبصورة يندى ليها جبين الانسانية".
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