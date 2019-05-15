الخارجية الأميركية تدعو موظفيها غير الأساسيين لمغادرة العراق

وطلبت الخارجية الأمريكية عبر بيان لها، من موظفيها "غير الأساسيين" في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل مغادرة العراق.

كما علقت الخارجية الأمريكية في البيان اذلي نشرته على موقعها الإلكتروني إصدار التأشيرات العادية للعراقيين مؤقتا.



وأشارت إلى أن لدى الحكومة الأمريكية قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق.

وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء أنه "وضع القوات الأمريكية في العراق في حالة تأهب نظرا لتهديدات محتملة من قبل قوات مدعومة من إيران في المنطقة"، معلنا أنه "يراقب تهديدات مؤكدة، قد تكون وشيكة بالنسبة للقوات الأمريكية في العراق".