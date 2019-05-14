ناسا تؤكد 'تقلص' القمر وتعرضه للزلازل

وأوضح العلماء في "ناسا"، استنادا إلى تحليل جديد لهزات أرضية قمرية تم تسجيلها في رحلات فضائية سابقة، أن حجم القمر تقلص بنحو 150 قدما (50 مترا) خلال مئات الملايين من السنين.

وأشارت "ناسا" إلى وجود "تجاعيد" على سطح القمر، تشبه التجاعيد التي تظهر على حبة العنب عندما تصغر وتتحول إلى زبيب.



وأضافت أن هذه التجاعيد تظهر على شكل قشرة هشة على سطح القمر، ومع الوقت، يندفع جزء من تلك القشرة باتجاه الجزء المجاور، مما يؤدي إلى تحريكه.

ونجحت بعثات الفضاء التي اتجهت إلى القمر، "أبولو" 11 و12 و14 و15، في تسجيل بعض الحركات الزلزالية على القمر وتحديد قوتها.