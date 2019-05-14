وأشارت "ناسا" إلى وجود "تجاعيد" على سطح القمر، تشبه التجاعيد التي تظهر على حبة العنب عندما تصغر وتتحول إلى زبيب.
وأضافت أن هذه التجاعيد تظهر على شكل قشرة هشة على سطح القمر، ومع الوقت، يندفع جزء من تلك القشرة باتجاه الجزء المجاور، مما يؤدي إلى تحريكه.
ونجحت بعثات الفضاء التي اتجهت إلى القمر، "أبولو" 11 و12 و14 و15، في تسجيل بعض الحركات الزلزالية على القمر وتحديد قوتها.
كانت هذه تفاصيل خبر ناسا تؤكد 'تقلص' القمر وتعرضه للزلازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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