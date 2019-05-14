ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن ترامب نفيه "التقارير عن التخطيط لإرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران".
الى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن "الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على إيران"، مؤكداً "لدينا خلافات مع الروس بشأن فنزويلا ونأمل أن ينتهي دعم موسكو لمادورو".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن البنتاغون أعد خطة عسكرية مطورة، لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو استأنفت إنتاج أسلحة نووية.
الى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن "الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على إيران"، مؤكداً "لدينا خلافات مع الروس بشأن فنزويلا ونأمل أن ينتهي دعم موسكو لمادورو".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن البنتاغون أعد خطة عسكرية مطورة، لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو استأنفت إنتاج أسلحة نووية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ينفي التقارير عن التخطيط لإرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.