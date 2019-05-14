ترامب ينفي التقارير عن التخطيط لإرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن ترامب نفيه "التقارير عن التخطيط لإرسال 120 ألف جندي لمواجهة إيران".

الى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن "الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على إيران"، مؤكداً "لدينا خلافات مع الروس بشأن فنزويلا ونأمل أن ينتهي دعم موسكو لمادورو".



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن البنتاغون أعد خطة عسكرية مطورة، لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو استأنفت إنتاج أسلحة نووية.