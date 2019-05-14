مفتشية الداخلية: اختلاس وهدر بقيمة 441 مليون دينار في المرور العامة

وأضاف أن "اللجنة التدقيقية وعند اجرائها للتحقيق الاداري الابتدائي في قضية الأدوات الاحتياطية اكتشفت أن هناك تلاعباً في مناشئ الأدوات وذلك عن طريق استخدام لواصق لعلامات تجارية مزورة، كما أن اللجنة التدقيقية اكتشفت في قضية التجيهزات والألبسة أن لجان مديرية المرور المكلفة بشراء وخزان الألبسة عمدت الى جلب عروض وهمية ضمنتها أسعاراً مبالغ بها قياساً بأسعار السوق السائدة".
وأوضح، أن "مكتب المفتش العام في مديرية المرور نظم تقريراً مفصلاً إلى المفتش العام ضمنه توصية بتشكيل مجلس تحقيقي في القضيتين لكشف ملابساتهما واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المتسببين بهدر المال العام والتجاوز عليه".
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