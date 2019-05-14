مفتشية الداخلية: اختلاس وهدر بقيمة 441 مليون دينار في المرور العامة

وذكر المكتب في بيان تلقت السومرية ميوز نسخة منه، ان "لجنة تدقيقية من مكتب تفتيش المرور اكتشفت وجود هدر بالمال العام في معاملات الصرف الخاصة بشهر شباط والمتعلقة بشراء أدوات احتياطية، بلغ فيها حجم الأموال المختلسة والمهدورة 286 مليون ديناراً، كما اكتشفت اللجنة التدقيقية أيضاً وجود مغالات وهدر بالمال العام في 5 معاملات تم تدقيقها خاصة بشراء تجهيزات وألبسة لمديرية المرور بلغ مجموع المبالغ المغالى بها 155 مليون ديناراً".وأضاف أن "اللجنة التدقيقية وعند اجرائها للتحقيق الاداري الابتدائي في قضية الأدوات الاحتياطية اكتشفت أن هناك تلاعباً في مناشئ الأدوات وذلك عن طريق استخدام لواصق لعلامات تجارية مزورة، كما أن اللجنة التدقيقية اكتشفت في قضية التجيهزات والألبسة أن لجان مديرية المرور المكلفة بشراء وخزان الألبسة عمدت الى جلب عروض وهمية ضمنتها أسعاراً مبالغ بها قياساً بأسعار السوق السائدة".

وأوضح، أن "مكتب المفتش العام في مديرية المرور نظم تقريراً مفصلاً إلى المفتش العام ضمنه توصية بتشكيل مجلس تحقيقي في القضيتين لكشف ملابساتهما واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المتسببين بهدر المال العام والتجاوز عليه".

