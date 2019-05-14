غرامات مالية بحق الاتحادين العراقي والايراني

المباراة اقيمت على ستاد باس في ايران، وانتهت لصالح المنتخب الاولمبي بهدفين مقابل لا شيء لتركمانستان.

وتقدم الاتحاد التركمانستاني، بشكوى لدى الاتحاد الاسيوي، وابلغه بان اربعة اشخاص دخلوا الى غرفة تبديل الملابس وهم ليسوا من ضمن الاشخاص المخول لهم بالدخول.



وذكر الاتحاد الاسيوي في عقوبته، إنه "يُطلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم دفع غرامة قدرها 3000 دولار أمريكي، لمخالفته المادة 65 من قانون الاتحاد الآسيوي التأديبي والأخلاقي".

واوضح انه "الاتحاد مُلزم بدفع الغرامة في غضون 30 يوماً"، مبيناً ان "الاتحاد قد يواجه عقوبة أشد في حال تكرر هذا الامر".

اما فيما يخص عقوبة الاتحاد الايراني، الاسيوي أكد أن "الاتحاد الايراني، مُلزم بدفع غرامة مالية قدرها 5 الاف دولار اميركي، حيث سيكون الاتحاد الايراني ملزماً بدفع الغرامة في غضون 30 يوماً مع فرض عقوبات اشد في حال تكرر الامر".