الاتحاد الآسيوي يفرض غرامة مالية على مدافع المنتخب الوطني

2019-05-14 | 17:08
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اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تغريم لاعب المنتخب الوطني احمد ابراهيم، على خلفية شكوى تقدمك بها حكم مباراة العراق وقطر في دور الـ16 من كأس آسيا.
وذكر الاتحاد الاسيوي في قراره الانضباطي بحق ابراهيم، أن "اللاعب احمد ايراهيم انتهك المادة 12 من مدونة الاخلاقيات في الاتحاد الآسيوي، بعد مسك يد الحكم".
واوضح ان "اللاعب احمد ايراهيم خلف، ملزم بدفع غرامة مالية قدرها 5000 دولار أمريكي وفقًا للمادة الرابعة من مدونة الاخلاقيات وفي حال تكرر ذلك سيتم تغريمة بعقوبات اكثر صرامة".
المواجهة اقيمت على استاد آل نهيان في الـ22 من كانون الثاني الماضي، وانتهت بفوز قطر بهدف نظيف احرزه بسام الراوي.
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