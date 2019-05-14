بالفيديو: من وراء إدخال بيض المائدة المستورد إلى الأسواق العراقية؟



الى ذلك، فإن أصابع الاتهام وجهت الى اقليم كردستان، كونه يعتبر بوابة لادخال بيض المائدة المستورد. وهذا ما دفع الى التأكيد على ضرورة اخضاع المنافذ الحدودية الواقعة في الاقليم لاشراف الحكومة الاتحادية.



ووسط هذه التداعيات عملت بعض اللجان النيابية على جمع تواقيع لاصدار قرار يقضي بمنع استيراد الدواجن وبيض المائدة، في خطوة تهدف للحفاظ على المنتج الوطني. الى ذلك، فإن أصابع الاتهام وجهت الى اقليم كردستان، كونه يعتبر بوابة لادخال بيض المائدة المستورد. وهذا ما دفع الى التأكيد على ضرورة اخضاع المنافذ الحدودية الواقعة في الاقليم لاشراف الحكومة الاتحادية.ووسط هذه التداعيات عملت بعض اللجان النيابية على جمع تواقيع لاصدار قرار يقضي بمنع استيراد الدواجن وبيض المائدة، في خطوة تهدف للحفاظ على المنتج الوطني. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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