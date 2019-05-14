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الاتحاد الاسيوي يغرم نادي الزوراء لاسباب تتعلق باللعب النظيف

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2019-05-14 | 16:42

الاتحاد الاسيوي يغرم نادي الزوراء لاسباب تتعلق باللعب النظيف

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قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تغريم نادي الزوراء مبلغ الف دولار أميركي، إثر مخالفة النوارس لقواعد اللعب النظيف في مباراة النصر السعودي.
وقال الاتحاد الاسيوي في قراره الانضباطي، إن "الزوراء خالف المادة 50.1 من مدونة الاتحاد الآسيوي التأديبية والأخلاقية في مباراة النصر، حيث لم يصافح لاعبيه الفريق الضيف بعد نهاية المباراة".

واوضح أن "الاتحاد الاسيوي يطالب الزوراء بدفع غرامة قدرها الف دولار اميركي لمخالفته المادة 50.1 من مدونة الاتحاد الآسيوي التأديبية والأخلاقية".


واضاف أن "الزوراء ملزم بدفع الغرامة في غضون 30 يومًا من تاريخ إرسال هذا القرار وفقًا للمادة 11.3 من قانون التأديب والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وتابع انه "يتم إبلاغ نادي الزوراء بأنه قد يتم مواجهة انتهاك متكرر لهذا البند عقوبة أشد".

يذكر ان المباراة انتهت بفوز النصر 2-1 على ملعب كربلاء الدوليس في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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