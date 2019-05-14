الاتحاد الاسيوي يغرم نادي الزوراء لاسباب تتعلق باللعب النظيف

وقال الاتحاد الاسيوي في قراره الانضباطي، إن "الزوراء خالف المادة 50.1 من مدونة الاتحاد الآسيوي التأديبية والأخلاقية في مباراة النصر، حيث لم يصافح لاعبيه الفريق الضيف بعد نهاية المباراة".

واوضح أن "الاتحاد الاسيوي يطالب الزوراء بدفع غرامة قدرها الف دولار اميركي لمخالفته المادة 50.1 من مدونة الاتحاد الآسيوي التأديبية والأخلاقية".



واضاف أن "الزوراء ملزم بدفع الغرامة في غضون 30 يومًا من تاريخ إرسال هذا القرار وفقًا للمادة 11.3 من قانون التأديب والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وتابع انه "يتم إبلاغ نادي الزوراء بأنه قد يتم مواجهة انتهاك متكرر لهذا البند عقوبة أشد".

يذكر ان المباراة انتهت بفوز النصر 2-1 على ملعب كربلاء الدوليس في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

