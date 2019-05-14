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14 عضواً بمجلس البصرة يوقعون على استجواب المحافظ

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وقال العبادي في حديث للسومرية نيوز، إن "مجلس محافظة البصرة يسعى بجدية لاستجواب المحافظ اسعد العيداني لكونه اثبت تقصيره في معالجة الملفات المعطلة من تسنمه ادارة المحافظة ".

وأضاف أن "المحافظ فشل في حل ازمة ملوحة المياه والدرجات الوظيفية والبطالة المتفشية في المحافظة بالاضافة الى احالة لعدد من المشاريع دون الرجوع الى المجلس والتفرد بالرأي ".


واوضح العبادي ان "الاستجواب سيبين تقصيره او العكس منه رغم قناعة الموقعين على التصويت بتقصيره وهذا ما يفرضه علينا الدور الرقابي والتشريعي للمجلس".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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