14 عضواً بمجلس البصرة يوقعون على استجواب المحافظ

وقال العبادي في حديث للسومرية نيوز، إن "مجلس محافظة البصرة يسعى بجدية لاستجواب المحافظ اسعد العيداني لكونه اثبت تقصيره في معالجة الملفات المعطلة من تسنمه ادارة المحافظة ".

وأضاف أن "المحافظ فشل في حل ازمة ملوحة المياه والدرجات الوظيفية والبطالة المتفشية في المحافظة بالاضافة الى احالة لعدد من المشاريع دون الرجوع الى المجلس والتفرد بالرأي ".



واوضح العبادي ان "الاستجواب سيبين تقصيره او العكس منه رغم قناعة الموقعين على التصويت بتقصيره وهذا ما يفرضه علينا الدور الرقابي والتشريعي للمجلس".