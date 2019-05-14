مجلس كربلاء يصوت على عدم قناعته باجوبة المحافظ غيابياً

وقال مراسل الخليج 365، إن مجلس محافظة كربلاء صوت، اليوم، على عدم قناعته بأجوبة المحافظ غيابيا، ورفع جلسته، لافتا الى ان١٥ عضوا من اصل 28 صوتوا على عدم القناعة.

من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة ناصر الخزعلي في حديث لـ الخليج 365، إن "استجواب المحافظ والتصويت على عدم القناعة غيابيا كان أمرا مستعجلا من قبل مجلس محافظة كربلاء، بسبب عدم حضرور المحافظ إلى الجلسة وإعطاء فرصة ليبين وجهة نظره.

