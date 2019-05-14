اخبار العالم / اخبار العراق

مجلس كربلاء يصوت على عدم قناعته باجوبة المحافظ غيابياً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال مراسل الخليج 365، إن مجلس محافظة كربلاء صوت، اليوم، على عدم قناعته بأجوبة المحافظ غيابيا، ورفع جلسته، لافتا الى ان١٥ عضوا من اصل 28 صوتوا على عدم القناعة.

من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة ناصر الخزعلي في حديث لـ الخليج 365، إن "استجواب المحافظ والتصويت على عدم القناعة غيابيا كان أمرا مستعجلا من قبل مجلس محافظة كربلاء، بسبب عدم حضرور المحافظ إلى الجلسة وإعطاء فرصة ليبين وجهة نظره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس كربلاء يصوت على عدم قناعته باجوبة المحافظ غيابياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا